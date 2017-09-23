Теффт назвал сроки своего отъезда из России

Посол США в России Джон Теффт заявил, что уедет из Москвы примерно через неделю. Такое заявление он сделал в интервью, опубликованном на Youtube-канале посольства США.

«Примерно через неделю мы покинем Россию», — пояснил Теффт, заметив, что работа в России «во многом не была легкой».

Однако дипломат добавил, что эта работа подарила американской дипмиссии «множество потрясающих впечатлений, хороших знакомых и друзей».

«Нам будет не хватать всех тех самых разнообразных знакомств, которые у нас завязались с россиянами по всей стране. Это будут наши самые теплые воспоминания об этих годах в России», — заключил Теффт.