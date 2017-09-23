Источник сообщил о покушении на министра доходов ДНР

В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева. Он в критическом состоянии», — заявил источник.

Покушение произошло около 08:30 в центре города на проспекте Мира.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники силовых ведомств ДНР и полиции, оно оцеплено.