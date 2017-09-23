Премьер Канады допустил поставки летального оружия Киеву

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна изучает вопрос поставок Украине летального оружия. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции Трюдо в Торонто по итогам встречи с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает ТАСС.

По словам премьера Канады, его страна продолжает рассматривать вопрос внесения Украины в список тех стран, которым можно экспортировать канадское автоматическое оружие.

«Должны быть соблюдены определенные условия для включения в этот список, но мы работаем над этим», — отметил Трюдо.

По словам премьера Канады, страна продолжит помогать Украине «защищать свой суверенитет».

Также Трюдо подтвердил, что до марта 2019 года была продлена миссия 200 канадских военных инструкторов на Украине. Они занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне в Львовской области.