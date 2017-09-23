Лидер «Христианского государства» арестован на два месяца

Таганский суд Москвы арестовал лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

Калинин будет находиться под арестом до 22 ноября. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое заявило, что, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия, а также попытаться оказать давление на свидетелей по делу.

Отметим, ранее стало известно, что Калинин является подозреваемым по делу о давлении на кинотеатры с целью предотвратить показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Дело заведено по статье о принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения (ч. 2 ст.179 УК РФ).