Удальцов задержан в центре Москвы

Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали в центре Москвы неподалеку от Страстного бульвара перед началом акции «Антикапитализм-2017». Об этом он сам сообщил в твиттере.

По словам оппозиционера, полицейские подошли к нему и другим активистам, которые направлялись на Страстной бульвар, и заявили, что они «собрались для проведения несанкционированной акции».

Шли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции" pic.twitter.com/demjbjXFtq — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 23 сентября 2017 г.

Удальцов доставлен в ОВД Тверское — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 23 сентября 2017 г.

По данным Удальцова, задержаны около 30 человек.

Как отметил представитель «Другой России» Александр Аверин, среди задержанных оказался основатель организации Эдуард Лимонов.

Как уточняет «Интерфакс», задержанные находятся в полицейских автобусах.