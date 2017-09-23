Удальцов задержан в центре Москвы
Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали в центре Москвы неподалеку от Страстного бульвара перед началом акции «Антикапитализм-2017». Об этом он сам сообщил в твиттере.
По словам оппозиционера, полицейские подошли к нему и другим активистам, которые направлялись на Страстной бульвар, и заявили, что они «собрались для проведения несанкционированной акции».
Шли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции" pic.twitter.com/demjbjXFtq— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 23 сентября 2017 г.
Удальцов доставлен в ОВД Тверское— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 23 сентября 2017 г.
По данным Удальцова, задержаны около 30 человек.
Как отметил представитель «Другой России» Александр Аверин, среди задержанных оказался основатель организации Эдуард Лимонов.
Как уточняет «Интерфакс», задержанные находятся в полицейских автобусах.