Клип «Ленинграда» номинирован на премию UK Music Video Awards

Клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» оказался в списке номинантов на премию UK Music Video Awards, сообщается на сайте премии.

«Кольщик» получил номинацию в категориях «Лучшее иностранное альтернативное видео», «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».

Отметим, что клип срежиссировал Илья Найшуллер, снявший боевик «Хардкор». Он вышел в феврале 2017 года, а к настоящему моменту набрал более 18 млн просмотров.

Победители премии будут объявлены 26 октября в Лондоне.