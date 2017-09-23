Более сотни стран поддержали ограничение права вето в СБ ООН

Глава МИД Лихтенштейна Аурелия Фрик заявила, что 114 стран поддерживают идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ответ на эту инициативу был исключительным», — отметила Фрик.

Однако, как заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, Москва данное предложение не поддерживает. Дипломат полагает, что «любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая право вето», неприемлемы. В Москве отметили, что право вето позволяет находить сбалансированные решения, и покушаться на него «было бы неверно с исторической и с политической точек зрения».

Между тем госсекретарь при министре иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан предложил отказаться от права вето при обсуждении геноцида, что не потребует изменения Устава ООН. «Инициатива основана на добровольном решении постоянных членов СБ ООН не применять вето, она основана на нашем глубоком убеждении, что вето — это не право и не привилегия, а ответственность», — пояснил дипломат.