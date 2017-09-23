В Домодедово задержаны свыше 10 рейсов «ВИМ-Авиа»

В столичном аэропорту Домодедово задержан вылет 14 рейсов авиакомпании «ВИА-Авиа». Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Рейсы с 16:50 22 сентября до 9:20 23 сентября имеют статус «будет информация», а последний вылет произошел 22 сентября в Даламан.

В частности, оказались отложены рейсы по России в Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи, Краснодар, а также по международным направлениям — Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван.

Данную информацию подтвердил РБК советник руководителя «Росавиации» Сергей Извольский. Он затруднился назвать причину задержки.