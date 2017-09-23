Авиакомпания «ВИМ-Авиа» объяснила задержки своих рейсов из столичного аэропорта Домодедово. Как сообщает «Газета.Ru», они связаны с традиционным сезонным спадом.

«Временные трудности с расписанием авиакомпании вызванные традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов. Был проведен ряд консультаций консультаций с государственными органами, контролирующими авиационную отрасль, а также переговоров с партнерами авиакомпании», — пояснили в авиакомпании.

Перевозчик подчеркнул, что приняты меры к исправлению ситуации.

«Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. В ближайшее время расписание рейсов нормализуется», — пообещали в «ВИМ-Авиа».