Посол США заявил о сохранении визовых программ для россиян

Посол США в России Джон Теффт заявил. что США «определенно» не будут сокращать визовые программы для россиян, и выпуск виз продолжится. Интервью Теффта опубликовано на YouTube-канале посольства.

Так, посол заявил, что Вашингтон хочет, чтобы «как можно больше россиян посетили США, это наша политика».

«Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы перестроить работу посольства после сокращения числа наших сотрудников по требованию российской стороны, чтобы по-прежнему выполнять обязанности, возложенные на нас как на дипломатов», — отметил Теффт.

Посол пообещал, что Штаты продолжат «все наши программы по выпуску иммиграционных и неимиграционных виз» и постараются нарастить пропускную способность, «чтобы делать это практически каждый день».