Трамп призвал бойкотировать чемпионат по американскому футболу

Президент США Дональд Трамп обратился к болельщикам американского футбола с предложением бойкотировать матчи Национальной футбольной лиги (НФЛ), пока игроки не перестанут демонстративно становиться на колено во время исполнения гимна.

«Если фанаты НФЛ перестанут ходить на матчи, пока игроки не начнут уважать наш флаг и страну, мы быстро увидим изменения. Уволить или отстранить», — сообщил Трамп в твиттере.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend!