Трамп призвал бойкотировать чемпионат по американскому футболу

Президент США Дональд Трамп обратился к болельщикам американского футбола с предложением бойкотировать матчи Национальной футбольной лиги (НФЛ), пока игроки не перестанут демонстративно становиться на колено во время исполнения гимна.

«Если фанаты НФЛ перестанут ходить на матчи, пока игроки не начнут уважать наш флаг и страну, мы быстро увидим изменения. Уволить или отстранить», — сообщил Трамп в твиттере.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

Впервые на одно колено во время исполнения гимна перед игрой в прошлом году опустился защитник «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник. Таким образом он выступил против расовой дискриминации и жестокого обращения полиции с чернокожими.

«Я не собираюсь вставать, чтобы показать гордость за флаг страны, которая угнетает чернокожих и цветных», — заявил он позднее.

Критически отнеслись к предложению Трампа отнеслись, в частности, баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз», из-за чего он отозвал приглашение членам команды принять участие в торжественном ужине в Белом доме.