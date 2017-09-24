В Германии стартуют всеобщие выборы

В Германии в 8 утра по местному времени (9:00 мск) начались парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер.

Как пишет Spiegel, правом голоса обладают 61,5 млн граждан ФРГ, из которых 3 млн — люди, достигшие возраста своего первого участия в выборах.

Согласно опросам, в Бундестаг пройдут Социал-демократическая партия Германии, объединение политических партий ХДС/ХСС, от которого страной руководит канцлер Ангела Меркель, Свободная демократическая партия, партия Зеленых, Левые и ультраправая «Альтернатива для Германии».

Как рассказал «Интерфаксу» руководитель центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, не исключено, что по итогам выборов «Альтернатива для Германии» наберет до 15% и станет третьей партией в парламенте.

Süddeutsche Zeitung пишет, что впервые за более чем 50 лет националистическая партия вновь появится в парламенте. Издание полагает, что с приходом «Альтернативы для Германии» в Бундестаг изменится и его повестка — «агрессивность и ненависть займут свое место в парламенте».