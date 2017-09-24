В Москве и Уфе эвакуировали торговые центры

Из-за анонимных звонков о бомбах сегодня были эвакуированы несколько торговых центров в Москве, подмосковных Химках и Уфе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в московском региогне были эвакуированы шесть торговых центров — «Мега-Химки», «Метрополис», «Хорошо», «Капитолий, «Щука» и «Океания».

Все они проверяются.

Ранее сегодня в Уфе были выведены сотрудники и посетители ТЦ «Мега», «Радуга-Экспо», «Центральный рынок» и гостиницы «Хилтон», где находились футболисты местной команды.

Опасных предметов найдено не было.