YouTube заблокировал канал «Движение» после публикации видео про гараж ФСО

Видеосервис YouTube заблокировал для российских пользователей канал «Движение», на котором публикуются ролики о нарушениях ПДД.

Как сообщил в твиттере координатор проекта Андрей Филин, канал был заблокирован после выхода видео о том, как сотрудники ФСО паркуются на тротуаре у Большого Каменного моста в центре Москвы.

При этом само видео про парковку ФСО, как и другие ролики заблокированного канала, остались доступны.

По словам Филина, Роскомнадзор, отвечающий за блокировку сайтов в России, имел претензии к другому ролику, который своевременно был удален с канала.