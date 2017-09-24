24 сентября 2017, 13:20
YouTube заблокировал канал «Движение» после публикации видео про гараж ФСО
Видеосервис YouTube заблокировал для российских пользователей канал «Движение», на котором публикуются ролики о нарушениях ПДД.
Как сообщил в твиттере координатор проекта Андрей Филин, канал был заблокирован после выхода видео о том, как сотрудники ФСО паркуются на тротуаре у Большого Каменного моста в центре Москвы.
При этом само видео про парковку ФСО, как и другие ролики заблокированного канала, остались доступны.
По словам Филина, Роскомнадзор, отвечающий за блокировку сайтов в России, имел претензии к другому ролику, который своевременно был удален с канала.
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