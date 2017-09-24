Минобороны РФ нашло американские войска на позициях ИГ в Сирии

Минобороны России опубликовало в Facebook снимки с американской военной техникой, которая, как утверждается, находилась севернее сирийского города Дейр-эз-Зора, отвоеванного у запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ).

По данным Минобороны, техника была заснята с 8 по 12 сентября «в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ».

Самих боевиков группировки или следов их борьбы за свои укрепления, занятые американцами, в российском ведомстве не обнаружили.

«Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения.

Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — намекают в Минобороны на связь США с ИГ.

По данным Минобороны, спецназ США обеспечивает беспрепятственное продвижение поддерживаемых Америкой «Сирийских демократических сил» в направлении города Дейр-эз-Зор.