Армия США выпустила пособие по военному противостоянию с Россией

Командование армии США выпустило «Пособие по российскому военному делу нового поколения». Эта брошюра призвана повысить информированность американских военнослужащих о тактике ведения гибридной войны. На пособие, выложенное на сайте PublicIntelligence для свободного скачивания, обратил внимание журнал The National Interest.

65-страничная брошюра была издана еще в декабре 2016 года. В свободном доступе она появилась на днях.

В пособии даны фотографии российской военной техники, которую, как пишут вваторы, Россия может использовать в военных конфликтах.

Информация, отмечают авторы, была собрана на основе операций России в Крыму и на Украине.

Там говорится, что российская военная стратегия нацелена на смену политического режима при поддержке местных сепаратистов.

Среди слабых сторон российской армии назван недостаток мотивации призывников, слабая логистика и неточная авиа- и артиллерийская поддержка.