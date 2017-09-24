24 сентября 2017, 10:51
СК начал проверку после гибели туристки в горах Башкирии
Управление Следственного комитета по Башкирии начало проверку после гибели девушки и травмирования мужчины в горах на территории Белорецкого района республики.
23 сентября четверо туристов из Екатеринбурга поднялись на горный хребет Инзерские зубчатки в Белорецком районе, при спуске 25-летняя девушка и 31-летний мужчина сорвались и упали с высоты.
Как сообщает СК, девушка скончалась на месте, мужчина был доставлен в больницу Белорецка.
На место происшествия выехал следователь СК.
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