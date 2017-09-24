СК начал проверку после гибели туристки в горах Башкирии

Управление Следственного комитета по Башкирии начало проверку после гибели девушки и травмирования мужчины в горах на территории Белорецкого района республики.

23 сентября четверо туристов из Екатеринбурга поднялись на горный хребет Инзерские зубчатки в Белорецком районе, при спуске 25-летняя девушка и 31-летний мужчина сорвались и упали с высоты.

Как сообщает СК, девушка скончалась на месте, мужчина был доставлен в больницу Белорецка.

На место происшествия выехал следователь СК.