В Совфеде прокомментировали методичку армии США по войне с Россией

Американское «Пособие по российскому военному делу нового поколения», в котором перечислены слабые стороны российской армии, не поможет США, уверен зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал RT публикацию данного пособия армией США.

«Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими», — сообщил сенатор.

По его убеждению, «американцы ведут войну чужими руками», а Москва решает «только задачи, которые отстаивают национальные интересы России и мирового сообщества, например, ведем борьбу с международным терроризмом».

«Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии… Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации», — добавил Клинцевич, говоря о тезисе американского пособия, согласно которому российские призывники плохо мотивированы на несение службы.