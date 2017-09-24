Россиянин Кудряшов проиграл нокаутом в 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии

Кубинец Юниер Дортикос отправил в нокаут россиянина Дмитрия Кудряшова в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Бой в весовой категории до 90,7 кг проходил в американском Сан-Антонио.

После поражения Кудряшов в своем инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку и извинился, что не оправдал их надежд.

«Но я уже падал и поднимался, наверное, мой жизненный путь по другому не складывается! Еще раз,всех благодарю! P.S. Я расстроен, был очень хорошо готов и уверен в победе!» — добавил спортсмен.

Дортикос, как сообщает ТАСС, сразится в полуфинале с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и польским спортсменом Кшиштофом Влодарчиком. Полуфинал пройдет 21 октября в американском Ньюарке.