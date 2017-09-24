24 сентября 2017, 18:51
Иран ввел воздушную блокаду против Иракского Курдистана
Иран объявил о закрытии воздушных коридоров для полетов на территорию Иракского Курдистана или из нее, сообщает иранский телеканал Press TV.
Блокада северного Ирака связана с тем, что 25 сентября там пройдет референдум о независимости Иракского Курдистана. Сам Ирак, а также соседние Иран, Турция и Сирия заранее заявили, что не признают его итогов.
Ранее Федеральный суд Ирака запретил властям Иракского Курдистана проводить референдум. Иракский парламент и премьер-министр Хайдар аль-Абади также выступили против проведения плебисцита.
Тем временем Вооруженные силы Ирана начали учения у границы с Иракским Курдистаном. Как сообщает Associated Press, также учения у границы с Ираком проводит Турция.
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