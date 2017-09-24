Иран ввел воздушную блокаду против Иракского Курдистана

Иран объявил о закрытии воздушных коридоров для полетов на территорию Иракского Курдистана или из нее, сообщает иранский телеканал Press TV.

Блокада северного Ирака связана с тем, что 25 сентября там пройдет референдум о независимости Иракского Курдистана. Сам Ирак, а также соседние Иран, Турция и Сирия заранее заявили, что не признают его итогов.

Ранее Федеральный суд Ирака запретил властям Иракского Курдистана проводить референдум. Иракский парламент и премьер-министр Хайдар аль-Абади также выступили против проведения плебисцита.

Тем временем Вооруженные силы Ирана начали учения у границы с Иракским Курдистаном. Как сообщает Associated Press, также учения у границы с Ираком проводит Турция.