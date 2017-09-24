Лавров рассказал о боязни США нанести удар по Северной Корее

США не нанесут удар по КНДР, потому что «знают точно», что у Северной Кореи есть ядерное оружие, которое та может использовать, заявил в интервью НТВ глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, и президент России Владимир Путин «не раз, обращаясь к этому вопросу, говорил, что невозможно себе представить, что у американцев или кого-либо еще есть стопроцентная информация обо всех без исключения [северокорейских ядерных] объектах».

«Я сейчас не защищаю Северную Корею, я просто говорю о том, что с таким анализом согласны практически все», — констатировал Лавров.

Глава дипведомства выразил надежду, что в Вашингтоне будут действовать согласно этой логике. Иначе ситуация, по его словам, может сорваться «в очень непредсказуемое пике, и будут страдать тысячи и тысячи, десятки тысяч, если не сотни ни в чем не повинных граждан в той же Южной Корее, Северной Корее, конечно же, Японии, да и Россия с Китаем там совсем рядом».