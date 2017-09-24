Лавров сообщил о подготовке иска по российской дипсобственности в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью НТВ о том, что МИД готовит иск по поводу изъятия российской дипломатической собственности в США.

«Мы этим занимаемся. Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане. Но это дело такое — затягивать не будем, но и тут спешить не следует», — заявил глава дипведомства.

В начале месяца президент Владимир Путин поручил МИДу подать иск против правительства США из-за закрытия российского генконсульства в Сан-Франциско, а также двух консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.