Лавров предложил «срезать лишний жирок» с ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на НТВ, что у ООН «есть лишний жирок». По мнению министра, его нужно срезать, но так, чтобы не задеть живой организм.

«То, что в ООН есть лишний жирок, — это давно не новость. Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний жирок во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена и каждая из них, даже с населением 10-15 тысяч человек… хочет быть приобщенной к работе организации, в том числе иметь своего человека в секретариате», — заявил министр.

«Поэтому когда мы будем этот жирок срезать, как бы нам не задеть и живой организм этой организации», — добавил глава российской дипломатии.

Большую реформу ООН хотят провести США. Россия не поддерживает эти начинания.