В Москве перекрыли полсотни улиц из-за марафона

С раннего утра 24 сентября в Москве перекрыты более 50 улиц из-за проведения Московского марафона. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Маршрут марафона проходит от Лужников через Хамовнический вал, Новодевичью набережную, Пресненскую набережную, улицу 1905 года, Красную Пресню, Новинский, Смоленский и Зубовский бульвары, Крымский проезд, Крымский вал, Калужскую площадь, Большую Якиманку, Большую Полянку, улицу Серафимовича, Большой Каменный мост, Софийскую, Раушскую и Космодамианскую набережные, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский и Страстной бульвары, участок Тверской улицы, Тверской бульвар, Моховую улицу, Охотный Ряд, Театральный проезд, Лубянскую, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные.

Перекрытие продлится до 17 часов.