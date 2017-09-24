В православной церкви США неизвестный открыл стрельбу

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы в церкви, расположенной в пригороде города Нэшвилл (штат Теннесси, США). Об этом сообщает Newschannel5.com.

Речь идет о приходе Антиохийской православной церкви — одной из древних ветвей православия, распространенной преимущественно в восточных странах.

Инцидент, как сообщает Tennessean.com, произошел во время утренней воскресной службы примерно в 11:15 по местному времени (19:15 мск).

Большинство пострадавших — пожилые люди, они были доставлены в медучреждения. Стрелок, как сообщается, «остался жив, но был нейтрализован».

Мотивы его поступка остаются неизвестными.