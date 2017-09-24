Ирак попросил помощи в постройке атомного реактора

Ирак обратился к странам, обладающим ядерными технологиями, с просьбой помочь в «постройке атомного реактора в мирных целях». Обращение зачитал министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари, передает РИА Новости.

«С этой трибуны Ирак призывает ядерные державы мира помочь построить ядерный реактор для использования его в мирных целях, а также приобрести технологии использования энергии атома», — заявил глава МИД Ирака на Генассамблее ООН (цитата ТАСС).

Свою просьбу аль-Джафари обосновал положениями Договора о нераспространении ядерного оружия, согласно которому ядерные державы имеют «право использовать энергию атома в мирных целях, проводить исследования в этой области без угрозы какой-либо дискриминации, особенно если речь идет о развивающихся странах».

Этот договор действует с 1970 года. Согласно нему ядерным оружием должны обладать только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай).

Эти страны обязались не передавать ядерное оружие другим государствам и не помогать в его создании.