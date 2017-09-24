Временная администрация списала деньги со счетов топ-менеджмента «Открытия»

Временная администрация, введенная ЦБ в банке «Открытие», списала средства с личных счетов руководства кредитной организации. Об этом сообщает портал «Банки.ру».

Управляющий директор «Открытия» Александр Дмитриев заявил изданию, что это одна из мер по финансовому оздоровлению банка.

«Средства со счетов работников и контролирующих [кредитную организацию] лиц списываются в пользу банка. В соответствии с законодательством, прекращение обязательств перед управляющими работниками и контролирующими лицами… является одним из необходимых условий для докапитализации банка», — сообщил он.

При этом неназванный сотрудник «Открытия» из регионального подразделения рассказал, что «некоторым региональным управляющим банка сейчас по сути заблокирован доступ ко всем имеющимся у них денежным средствам, включая поступления зарплаты. Люди сидят без денег».

В сентябре возглавить «Открытие» согласился бывший министр финансов, глава «ВТБ 24» Михаил Задорнов. По его словам, бизнес-модель банка можно «вылечить и починить».