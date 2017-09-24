Опубликованы данные экзитполов по выборам в бундестаг

Согласно данным экзитполов союз партий ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, получает 32,5-33,5% голосов в немецком парламенте (бундестаге), сообщает Bild.

Второе место у Социал-демократической партии Германии — 20-21% голосов. Партию возглавляет бывший глава Европарламента и основной соперник Меркель на выборах канцлера Мартин Шульц.

На третьем месте с 13-13,5% голосов праворадикальная «Альтернатива для Германии», впервые попавшая в парламент.

Четвертое место у Свободной демократической партии с 10-10,5% голосов. Затем идут «Зеленые» с 9-9,5% и «Левые» — 9%. Остальные партии набирают 4,5-5% голосов избирателей.

Для попадания в бундестаг партии нужно преодолеть 5-процентный барьер.

Для формирования правительства и назначения премьера партиям понадобится коалиция, которая обеспечит минимум 50% плюс одно место в парламенте.