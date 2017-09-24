В КНДР выпустили коллажи с подрывом американской военной техники

Северная Корея распространила постановочные фото и видео, на которых моделируется уничтожение американской военной техники ракетой «Пукгуксон», передает южнокорейское агентство «Ренхап».

На снимках ракета КНДР «поражает» американские самолеты B1-B и F-35, а также авианосец «Карл Винсон».

Пропагандистские коллажи появились вскоре после того, как бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей пролетели вдоль границы Северной Кореи.

По данным Минобороны США, самолеты «продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке».