24 сентября 2017, 12:31
В КНДР выпустили коллажи с подрывом американской военной техники
Северная Корея распространила постановочные фото и видео, на которых моделируется уничтожение американской военной техники ракетой «Пукгуксон», передает южнокорейское агентство «Ренхап».
На снимках ракета КНДР «поражает» американские самолеты B1-B и F-35, а также авианосец «Карл Винсон».
Пропагандистские коллажи появились вскоре после того, как бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей пролетели вдоль границы Северной Кореи.
По данным Минобороны США, самолеты «продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке».
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