Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел в Дейр-эз-Зоре

Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел в освобожденном от боевиков сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщает агентство.

Один из снарядов разорвался возле машины журналиста, он не пострадал. Имя корреспондента не называется.

При взрыве осколками был поврежден автомобиль. В этот момент корреспондент находился рядом с машиной вместе с офицерами сирийской армии.

До сентября 2017 года Дейр-эз-Зор находился под контролем запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Сейчас город под контролем сирийской правительственной армии.