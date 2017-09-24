Угонщик с трупом в багажнике попал в массовое ДТП в Ленобласти

В городе Ропша Ленинградской области накануне произошло ДТП с участием угнанной машины. В ее багажнике был обнаружен труп женщины, сообщает городской портал «Мегаполис».

Как уточняет управление СК по региону, всего в аварию попали четыре машины. За рулем похищенного Hyundai Creta 49-летней местной жительницы находился 24-летний выходец одной из среднеазиатских республик. В багажнике угнанной машины нашли тело неизвестной с признаками насильственной смерти.

По данным 47news.ru, владелица угнанной машины оставила ее на дороге в Ломоносовском районе области, а сама пошла в лес собирать грибы. Там она заблудилась и позвонила мужу и сыну. Они отправились на ее поиски на другой машине. По пути мужчины заметили автомобиль жены и матери, за его рулем находился неизвестный им человек.

Мужчины устроили погоню и в Ропше попали в аварию.

Угонщик задержан, происхождение трупа в багажнике выясняют следователи.