Социалисты ушли из коалиции с Меркель по итогам выборов

По итогам состоявшихся сегодня выборов в немецкий парламент (бундестаг) Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) показала худший результат за всю послевоенную историю, набрав, по данным экзитполов, 20-21% голосов.

Об этом, как сообщает NTV.de, заявил председатель СДПГ Мартин Шульц.

German election: Martin Schulz says "This is the end of working together with the CDU party" and the SPD will now be an opposition party pic.twitter.com/KGQOoiDzr3