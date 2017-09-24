Социалисты ушли из коалиции с Меркель по итогам выборов

По итогам состоявшихся сегодня выборов в немецкий парламент (бундестаг) Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) показала худший результат за всю послевоенную историю, набрав, по данным экзитполов, 20-21% голосов.

Об этом, как сообщает NTV.de, заявил председатель СДПГ Мартин Шульц.

German election: Martin Schulz says "This is the end of working together with the CDU party" and the SPD will now be an opposition party pic.twitter.com/KGQOoiDzr3 — CNN International (@cnni) 24 сентября 2017 г.

Он объявил, что партия переходит в оппозицию и не станет как в 2013 году создавать большую коалицию с блоком ХДС/ХСС действующего канцлера Ангелы Меркель.

Христианские демократы Меркель, по данным опросов на выходе с участков для голосования, набирают до 33,5% голосов. Для формирования правительства блоку нужно будет объединиться со Свободной демократической партией, «Зелеными» и/или Левой партией — каждая из этих партий заручилась поддержкой 9-10% голосов.