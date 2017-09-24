Главред Sib.fm уволился после удаления новости о митинге Навального

Главный редактор интернет-издания Sib.fm из Новосибирска Сергей Самойленко принял решение уйти со своего поста. Об этом он на днях написал в Facebook.

«С прискорбием имею сообщить, что с октября покидаю "Сиб.фм". Обещаю в оставшиеся сентябрьские дни прочитать, отредактировать и по возможности выпустить все запланированные материалы», — заявил журналист.

О причинах своего ухода он сообщил «Радио Свобода».

18 сентября на Sib.fm вышла новость «Оппозиционный политик Алексей Навальный выступит на митинге в Новосибирске, который состоится 22 сентября на набережной». Вскоре заметка была удалена.

По словам Самойленко, «собственник принял решение [удалить материал], на мой взгляд, бессмысленное и даже идиотское. Я почесал репу и понял, что не готов в таких параметрах работать».

По данным источников «Радио Свобода», Sib.fm недавно был продан бизнесмену Виктору Игнатову — бывшему сенатору от Новосибирской области, а ныне руководителю межрегионального координационного совета «Единой России».