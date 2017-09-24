В Москве убит советский хоккейный вратарь Виктор Толмачев, по подозрению в совершении преступления задержана его дочь, пишет «МК».

22 сентября бывшая жена спортсмена позвонила в полицию, сообщив, что Толмачев больше недели не выходит на связь. Полицейский отправился в квартиру на Открытом шоссе, где жил 78-летний хоккеист.

Дверь открыла дочь хозяина квартиры, которая заявила что отец отдыхает на Украине. Однако в квартире стоял резкий запах, пройдя внутрь на диване полицейский обнаружил разлагающийся труп, накрытый брезентом.

На теле пенсионера нашли семь колото-резаных ранений.

55-летнюю дочь Толмачева задержали по подозрению в убийстве. По словам родственников, отношения женщины с членами семьи были натянутыми.