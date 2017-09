Трамп предрек Северной Корее недолгую жизнь после выступления ее постпреда в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что КНДР «не протянет слишком долго», если угрозы ее представителя в ООН в адрес США исходят напрямую из Пхеньяна.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!