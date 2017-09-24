Трамп предрек Северной Корее недолгую жизнь после выступления ее постпреда в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что КНДР «не протянет слишком долго», если угрозы ее представителя в ООН в адрес США исходят напрямую из Пхеньяна.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

«Только что слушал выступление главы МИД Северной Кореи в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, долго они не протянут!» — написал Трамп.

Ранее сегодня министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на Генвссамблее ООН, заявил, что Трамп, обращавшийся с той же трибуны с обещанием уничтожить КНДР, если это потребуется для защиты США и союзников, «осквернил эту священную трибуну своим присутствием. Он выступил с безрассудными, насильственными словами, которые унижают достоинство народа КНДР» (цитаты по RT).

«Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать», — отметил министр, назвав президента США психически больным человеком с манией величия.