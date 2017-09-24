Футболистов «Уфы» эвакуировали из гостиницы перед матчем с «Арсеналом»

Игроков футбольного клуба «Уфа» эвакуировали из гостиницы за несколько часов до матча с тульским «Арсеналом», который пройдет сегодня в Уфе в рамках 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

«Команду вывели из отеля из-за телефонного звонка о бомбе. Установка тренера на матч с "Арсеналом" не состоялась. Все в легком шоке:(» — сообщается в твиттере башкирской команды.

Волна телефонного терроризма продолжается по всей стране с 10 сентября. Как подсчитали в телеграм-канале «Рациональные числа», эвакуация затронула более тысячи объектов в 74 российских городах.

Пик активности телефонных террористов пришелся на 12 и 13 сентября, когда, согласно данным канала, были эвакуированы 212 и 196 объектов соответственно.