Хакеры пытались взломать компьютеры избиркомов в 21 штате США

Во время президентской кампании 2016 года хакеры, предположительно, из России пытались получить доступ к компьютерам избирательных комиссий в 21 штате США. Такую информацию сообщили в министерстве внутренней безопасности страны властям этих штатов.

Агентствам Reuters и AP удалось выяснить, что атакам подвергались в том числе штаты, от которых в ноябре 2016 года зависел результат выборов — это Флорида, Огайо, Вирджиния, Пенсильвания и Висконсин.

В нескольких избирательных комиссиях заявили, что речь шла именно о российских хакерах. Атаки были отражены.