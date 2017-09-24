24 сентября 2017, 10:14
Против «ВИМ-Авиа» возбудили несколько дел из-за долгов по зарплате
Татарская транспортная прокуратура возбудила несколько административных дел в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» и ее руководителя из-за долгов по зарплате, превышающих 206 млн рублей. Об этом говорится в сообщении прокуроров.
Кроме этого Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с многочисленными задержками рейсов компании 21-23 сентября.
Ситуацией с задержками заинтересовался и Следственный комитет России.
В Росавиации сообщали, что компания задолжала поставщикам топлива и аэропортам за обслуживание самолетов.
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