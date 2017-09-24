24 сентября 2017, 18:20
«ВИМ-Авиа» может остановить полеты 25 сентября
Татарстанская «ВИМ-Авиа», замыкающая десятку крупнейших российских авиакомпаний, уже 25 сентября может остановить полеты, пишет The Bell.
По данным издания, у компании нет денег на авиатопливо и обслуживание в аэропортах, структуры, близкие к правительству Татарстана, оплатили ее полеты до 12:00 25 сентября, рассказали источники.
На прошлой неделе компания обратилась за помощью в правительство, однако собеседники издания, знакомые с позицией регуляторов, высказали мнение, что при любом сценарии «ВИМ-Авиа» «может прожить максимум до середины октября».
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