СК проверит смерть белухи в Приморском океанариуме

Управление Следственного комитета по Приморскому краю проведет проверку из-за гибели белухи в научно-образовательном комплексе «Приморской океанариум». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее представитель океанариума Елена Молчанова сообщила «Интерфаксу», что одна из белух погибла, запутавшись в занесенной штормом снасти.

«Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. …Накануне пришел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась», — сообщила представительница океанариума.

Она добавила, что дежурный техник пытался освободить белуху, но не смог из-за того, что животное весит 600 кг.

«На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники океанариума, устанавливаются обстоятельства гибели млекопитающего», — сообщает СК.