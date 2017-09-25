С координатора волгоградского штаба Навального взяли подписку о невыезде

Алексей Волков, координирующий работу волгоградского штаба российского оппозиционера Алексея Навального, отпущен под подписку о невыезде по решению Волгоградского областного суда, сообщает «Медуза». Ранее он находился под домашним арестом в Санкт-Петербурге, где имеет постоянную регистрацию по месту жительства.

Дело в отношении Волкова возбуждено по статье о реабилитации нацизма, первое слушание по существу состоится 2 октября. Ранее предполагалось, что судебные приставы будут каждый раз конвоировать оппозиционера из Санкт-Петербурга в Волгоград, а потом доставлять обратно. Однако после непродолжительных переговоров обвиняемому разрешили самому купить билет на самолет.

Обвинение Волкову предъявлено по материалам интернет-сообщества в поддержку Навального, где был опубликован коллаж с изображением мемориала Родины-матери с закрашенным зеленкой лицом (отсылка к нападению на оппозиционера, которого облили этим популярным антисептическим спиртовым раствором).

Волкову грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, исправительные или обязательные работы.