В ОАЭ скончалась самая полная женщина в мире

Самая тяжелая в мире женщина - египтянка Эман Ахмед Абд Эль Ати, скончалась в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Mirror.

Причиной смерти стало общее тяжелое состояние организма, в том числе болезнь сердца и дисфункция почек.

Эман Ахмед было 37 лет, ее вес составлял 500 кг. Утверждалось, что после лечения в начале года в госпитале в Мумбаи (Индия) ей удалось похудеть на 242 кг и она даже смогла станцевать после операции, однако позднее большинство лечащих врачей уволились после того, как родственники женщины обвинили их во лжи о ее потере веса. В дальнейшем Эман была доставлена в ОАЭ для продолжения лечения.

Эман Ахмед Абд Эль Ати при рождении весила около 5 кг. Впоследствии ей был поставлен диагноз элефантиаз или слоновая болезнь, к тому же в детстве она перенесла инсульт, из-за которого оказалась прикована к постели. Когда ей исполнилось 11, она уже была слишком тяжелой, чтобы стоять на ногах и ей приходилось ползать дома на коленях. В конце концов она уже не смогла самостоятельно передвигаться и оказалась прикована к постели на 25 лет.