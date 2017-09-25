В Сирии погиб российский генерал

В Сирии погиб командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

По данным радиостанции «Говорит Москва», которая ссылается на источник в штабе армии, помимо Асапова под Дейр-эз-Зором были убиты два полковника.

Военные погибли при попадании минометного снаряда в командный пункт, а, поскольку обстрел был прицельным, рассматривается версия предательства.

В Минобороны возложили ответственность за обстрел на боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»,

Стоит отметить ,что Асапов был старшим группы военных советников и помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города. Его наградили посмертно.