КНДР объявила о праве сбивать самолеты США где угодно

Из Пхеньяна продолжают поступать воинственные заявления в ответ заявления американского лидера Дональда Трампа, который, в частности, сегодня предрек главе республики Ким Чен Ыну недолгое нахождение у власти.

Сначала КНДР расценила этот «прогноз» как объявление войны, а затем северокорейский МИД заявил, что войска страны вправе сбивать стратегические бомбардировщики США в любом месте (не только в своем воздушном пространстве).

«Раз США объявили войну нашей стране, у нас будет полное право принимать ответные меры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже когда они находятся вне воздушных границ нашей страны», — цитирует Reuters главу внешнеполитического ведомства Ли Ён Хо.

Между тем администрация Трампа поспешила сгладить его резкость и уточнила, что под заявлением о недолгом пребывании Ким Чен Ына у власти президент США не имел в виду ничего радикального вроде смены режима в республике.