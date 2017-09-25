Мемория. Сергей Бондарчук

25 сентября года родился Сергей Бондарчук – актер и кинорежиссер, лауреат премии «Оскар».

Сергей Федорович Бондарчук (1920–1952) родился в крестьянской семье в селе Белозерка (ныне – Херсонская область, Украина), где и пошел в школу. За время учебы поменял несколько школ. Во второй из них начал посещать театральный кружок. Актерскую карьеру начал в 1937 году в Таганрогском драматическом театре. Окончил среднюю школу в 1938 году, после чего до начала войны учился в Ростовском театральном училище.

В 1941—1942 годах служил актером в Театре Красной армии в Грозном, принимал участие в боевых действиях. В 1948 году окончил актерский факультет ВГИКа (мастерская С.А. Герасимова).

С 1948 года Бондарчук – актер киностудии «Мосфильм» и Театра-студии киноактера. Дебютировал в роли коммуниста-подпольщика Валько в фильме «Молодая гвардия».

В 1950 году снялся в картине «Кавалер Золотой Звезды». Большой успех актеру принесло исполнение главной роли в фильме «Тарас Шевченко» (1951). Фильм очень понравился Сталину.

С 1959 года – режиссер киностудии «Мосфильм». В этом качестве дебютировал, сняв фильм «Судьба человека» по повести Михала Шолохова . В этом фильме он также сыграл главную роль Андрея Соколова.

В советское время Бондарчук был одним из немногих режиссеров, которым было разрешено работать за железным занавесом. Он играл в фильмах «В Риме была ночь» (Италия, режиссер Роберто Росселлини) и «Битва на Неретве» (Югославия, режиссер Велько Булайич).

С 1971 года преподавал во ВГИКе с супругой Ириной Скобцевой. С 1974 года стал профессором ВГИКа и руководителем режиссерской и актерской мастерской. Был избран секретарем правления СК СССР. С 1972 по 1994 годы - художественный руководитель студии «Время». его ценило советское руководство, он входил в комиссию по похоронам Л.И. Брежнева.

В 1970–1980-х годах режиссер осуществил несколько важных постановок и снялся в целом ряде фильмов: «Степь», «Отец Сергий», «Борис Годунов», «Они сражались за Родину» по роману Шолохова, собравшему звездный состав (Василий Шукшин, Георгий Бурков, Нона Мордюкова и другие).

В 1986 году в ходе исторического перестроечного V съезда кинематографистов СССР Бондарчук наряду с другими признанными фигурами советского кинематографа Сергеем Ростоцким и Львом Кулиджановым был забаллотирован на выборах секретариата и покинул руководство Союза. С того момента Бондарчук начал терять авторитет и влияние из-за постоянных нападок на него за официозный подход и кумовство.

еще с 1960-х годов режиссер вынашивал идею экранизации «Тихого Дона» (вновь по Шолохову), но проект оказался готов к реализации только к концу 1980-х годов. В 1990 году Бондарчук подписал контракт на съемки совместного советско-английского фильма при участии итальянских продюсеров. Работа над фильмом закончилась скандалом. Итальянская сторона сообщила, что бюджет картины исчерпан, и окончательный монтаж фильма осуществить не удалось. Закончена она была только в 2006 году, когда монтаж картины завершил его сын Федор Бондарчук.

Сергей Бондарчук скончался 20 октября 1994 в Москве от инфаркта миокарда. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Сергей Бондарчук считается мастером грандиозных батальных сцен с многотысячной массовкой («Война и мир», «Ватерлоо»). В народе (а по некоторым данным – и в прессе «Война и мир» характеризовалась как «журнал по жизни страны с высоты птичьего полета».

О чем надо знать

Сергей Бондарчук

Сергей Бондарчук не только сам снимался в своих картинах, но и снимал всю свою семью. Во всех картинах, где он был режиссером после 1960-го года, снималась его третья супруга Ирина Скобцева, причем зачастую именно в роли жены персонажа, которого играл Бондарчук: «Отелло», «Война и мир», «Выбор цели», «Молчание доктора Ивенса».

В фильме «Бархатный сезон» Сергей Бондарчук сыграл роль мистера Бредвери, Ирина Скобцева — миссис Бредвери, а их дочь Алена Бондарчук — дочь мистера Бредвери.

В фильме «Борис Годунов» семья Бондарчуков вообще снялась в полном составе: Сергей Бондарчук (Годунов), Ирина Скобцева (хозяйка корчмы), Федор Бондарчук (царевич Федор Годунов) и Алена Бондарчук (царевна Ксения).

Прямая речь

Об антисемитизме: «У меня много друзей-евреев, и я не вижу грани, которая бы нас разделяла. Антисемитизм — человеконенавистническая идеология. Не знаю, на чем основан этот слух (об антисемитизме – «Полит.ру»)».

Об актерских школах: «есть две актерские школы: переживания и представления. Я себя отношу к первой и сниматься у себя приглашал только таких артистов.

Я занимался не «киношкой», а кинематографом, в основе которого — большая литература. А от ролей партийных секретарей, которых на меня гроздьями навешивали, отказывался».

4 факта о Сергее Бондарчуке

Ожидая экзаменов в театральном училище при Театре революции Сергей Бондарчук с другом сдали документы в приемную комиссию и, ожидая решения, несколько дней ночевали на скамейке в зале ожидания на Курском вокзале.

В возрасте 31 года Бондарчук получил звание народного артиста СССР, минуя звание народного артиста РСФСР, что является беспрецедентным случаем.

Сергей Бондарчук был награжден званием Героя Социалистического Труда (1980), орденами Октябрьской Революции (1974), Трудового Красного Знамени (1970) и Отечественной войны 2-й степени.

Бондарчук является лауреатом Сталинской премии первой степени (1952), Ленинской премии (1960), Государственной премии СССР (1984), а также кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус» — за фильм «Война и мир».

Материалы о Сергее Бондарчуке

Сергей Бондарчук – интервью журналу «Обозреватель», 1994 год

Статья о Сергее Бондарчуке в Википедии