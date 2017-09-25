Мемория. Сергей Бондарчук
25 сентября года родился Сергей Бондарчук – актер и кинорежиссер, лауреат премии «Оскар».
Сергей Федорович Бондарчук (1920–1952) родился в крестьянской семье в селе Белозерка (ныне – Херсонская область, Украина), где и пошел в школу. За время учебы поменял несколько школ. Во второй из них начал посещать театральный кружок. Актерскую карьеру начал в 1937 году в Таганрогском драматическом театре. Окончил среднюю школу в 1938 году, после чего до начала войны учился в Ростовском театральном училище.
В 1941—1942 годах служил актером в Театре Красной армии в Грозном, принимал участие в боевых действиях. В 1948 году окончил актерский факультет ВГИКа (мастерская С.А. Герасимова).
С 1948 года Бондарчук – актер киностудии «Мосфильм» и Театра-студии киноактера. Дебютировал в роли коммуниста-подпольщика Валько в фильме «Молодая гвардия».
В 1950 году снялся в картине «Кавалер Золотой Звезды». Большой успех актеру принесло исполнение главной роли в фильме «Тарас Шевченко» (1951). Фильм очень понравился Сталину.
С 1959 года – режиссер киностудии «Мосфильм». В этом качестве дебютировал, сняв фильм «Судьба человека» по повести Михала Шолохова . В этом фильме он также сыграл главную роль Андрея Соколова.
В советское время Бондарчук был одним из немногих режиссеров, которым было разрешено работать за железным занавесом. Он играл в фильмах «В Риме была ночь» (Италия, режиссер Роберто Росселлини) и «Битва на Неретве» (Югославия, режиссер Велько Булайич).
С 1971 года преподавал во ВГИКе с супругой Ириной Скобцевой. С 1974 года стал профессором ВГИКа и руководителем режиссерской и актерской мастерской. Был избран секретарем правления СК СССР. С 1972 по 1994 годы - художественный руководитель студии «Время». его ценило советское руководство, он входил в комиссию по похоронам Л.И. Брежнева.
В 1970–1980-х годах режиссер осуществил несколько важных постановок и снялся в целом ряде фильмов: «Степь», «Отец Сергий», «Борис Годунов», «Они сражались за Родину» по роману Шолохова, собравшему звездный состав (Василий Шукшин, Георгий Бурков, Нона Мордюкова и другие).
В 1986 году в ходе исторического перестроечного V съезда кинематографистов СССР Бондарчук наряду с другими признанными фигурами советского кинематографа Сергеем Ростоцким и Львом Кулиджановым был забаллотирован на выборах секретариата и покинул руководство Союза. С того момента Бондарчук начал терять авторитет и влияние из-за постоянных нападок на него за официозный подход и кумовство.
еще с 1960-х годов режиссер вынашивал идею экранизации «Тихого Дона» (вновь по Шолохову), но проект оказался готов к реализации только к концу 1980-х годов. В 1990 году Бондарчук подписал контракт на съемки совместного советско-английского фильма при участии итальянских продюсеров. Работа над фильмом закончилась скандалом. Итальянская сторона сообщила, что бюджет картины исчерпан, и окончательный монтаж фильма осуществить не удалось. Закончена она была только в 2006 году, когда монтаж картины завершил его сын Федор Бондарчук.
Сергей Бондарчук скончался 20 октября 1994 в Москве от инфаркта миокарда. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Чем знаменит
Сергей Бондарчук считается мастером грандиозных батальных сцен с многотысячной массовкой («Война и мир», «Ватерлоо»). В народе (а по некоторым данным – и в прессе «Война и мир» характеризовалась как «журнал по жизни страны с высоты птичьего полета».
О чем надо знать
Сергей Бондарчук не только сам снимался в своих картинах, но и снимал всю свою семью. Во всех картинах, где он был режиссером после 1960-го года, снималась его третья супруга Ирина Скобцева, причем зачастую именно в роли жены персонажа, которого играл Бондарчук: «Отелло», «Война и мир», «Выбор цели», «Молчание доктора Ивенса».
В фильме «Бархатный сезон» Сергей Бондарчук сыграл роль мистера Бредвери, Ирина Скобцева — миссис Бредвери, а их дочь Алена Бондарчук — дочь мистера Бредвери.
В фильме «Борис Годунов» семья Бондарчуков вообще снялась в полном составе: Сергей Бондарчук (Годунов), Ирина Скобцева (хозяйка корчмы), Федор Бондарчук (царевич Федор Годунов) и Алена Бондарчук (царевна Ксения).
Прямая речь
Об антисемитизме: «У меня много друзей-евреев, и я не вижу грани, которая бы нас разделяла. Антисемитизм — человеконенавистническая идеология. Не знаю, на чем основан этот слух (об антисемитизме – «Полит.ру»)».
Об актерских школах: «есть две актерские школы: переживания и представления. Я себя отношу к первой и сниматься у себя приглашал только таких артистов.
Я занимался не «киношкой», а кинематографом, в основе которого — большая литература. А от ролей партийных секретарей, которых на меня гроздьями навешивали, отказывался».
4 факта о Сергее Бондарчуке
- Ожидая экзаменов в театральном училище при Театре революции Сергей Бондарчук с другом сдали документы в приемную комиссию и, ожидая решения, несколько дней ночевали на скамейке в зале ожидания на Курском вокзале.
- В возрасте 31 года Бондарчук получил звание народного артиста СССР, минуя звание народного артиста РСФСР, что является беспрецедентным случаем.
- Сергей Бондарчук был награжден званием Героя Социалистического Труда (1980), орденами Октябрьской Революции (1974), Трудового Красного Знамени (1970) и Отечественной войны 2-й степени.
- Бондарчук является лауреатом Сталинской премии первой степени (1952), Ленинской премии (1960), Государственной премии СССР (1984), а также кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус» — за фильм «Война и мир».
Материалы о Сергее Бондарчуке
Сергей Бондарчук – интервью журналу «Обозреватель», 1994 год