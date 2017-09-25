Альянс Меркель получил большинство в бундестаге

Возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель альянс ХДС/ХСС (объединение Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии) занял первое место по итогам выборов в бундестаг, передает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

На данный момент подсчитаны результаты голосования во всех 299 избирательных округах. Судя по ним, ХДС/ХСС набрал 33% голосов.

На втором месте находится Социал-демократическая партия Германии, для которой нынешние 20,5% — это худший ее результат на выборах за всю историю этого политического объединения. Лидер СДП Мартин Шульц уже прокомментировал итоги голосования, признав поражение и объяснив его неспособностью социал-демократов «достучаться» до своего традиционного электората.

На третьем месте оказалась правая «Альтернатива для Германии», впервые пробившаяся в бундестаг (12,6%). Ее попадание в парламент спровоцировало волну протестов: противники партии вышли на улицы, когда были объявлены результаты экзит-полов, и начали бросать камни и бутылки в здание на берлинской площади Александерплац, где находится офис «Альтернативы».

Помимо трех победителей в бундестаг прошли преодолевшие 5-процентный барьер Свободная демократическая партия (10,7%), «Левые» (9,2%) и «Зеленые» (8,9%).

Центризбирком Германии особо подчеркнул, что ни одна из участвовавших в выборах политических партий не набрала трети голосов избирателей. В общей сложности, на попадание в парламент претендовали 42 политических объединения.