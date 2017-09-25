Мединский объяснил бюст Сталина в Москве поговоркой про грабли

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский прокомментировал установку в Москве бюстов советских и российских лидеров, среди которых оказался Иосиф Сталин. Речь идет об «Аллее правителей», где в пятницу состоялась церемония торжественного открытия монументов.

«Единственный способ избежать ошибок, постараться не наступать в 25-й раз на одни и те же грабли — это знать и не забывать и историю, и тех, кто эту историю творил собственными руками», — сказал Мединский в интервью РБК, добавив, что никого из правителей, какими бы они ни были, нельзя вычеркивать из памяти.

По его словам, установка бюста Сталина — это не провокация (хотя 22 сентября против нее вышли протестовать люди с плакатами, на которых были написаны строки стихотворения Анны Ахматовой «Защитникам Сталина»).

«Там появилось около 30 бюстов всех правителей государства Российского — от Рюрика до Керенского и князя Львова», — описал Мединский «Аллею правителей», подчеркнув, что теперь известный скульптор Зураб Церетели получил заказ на изготовление следующей партии монументов, посвященных советской эпохе, «от Владимира Ленина и до первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева».

Следующим торжественным мероприятием на «Аллее правителей», по словам министра культуры, станет открытие бюста Ельцина, который сейчас еще находится в работе. Оно запланировано на 1 февраля (день рождения политика). «Это будет уже третий этап аллеи — правители Новой России», — добавил Мединский, подчеркнув, что все бюсты одинаковые, выполненные в одном и том же стиле.

Он утверждает, что «Аллея правителей» имеет педагогическо-образовательную ценность: туда приходят школьники, и им «наглядно рассказывают, кто из властителей чем отметился, чем знаменит и как важно об этом помнить».