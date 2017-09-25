СМИ сообщили о задержании на Кубани семьи людоедов

Следственный комитет России подтвердили факт задержания семьи людоедов в Краснодарском крае, сообщает НТВ.ru со ссылкой на источник в ведомстве.

Несколько дней назад на территории авиационного училища в Краснодаре были обнаружены пакет и ведро с частями женского тела. Правоохранители задержали 35-летнего местного жителя. Выйти на подозреваемого удалось после того, как дорожный рабочий нашел на улице телефон с фотографиями отрубленных частей человеческого тела.

К настоящему моменту следователи подтвердили убийство одного человека, однако, по данным телеканала, семья каннибалов могла совершать преступления в регионе с 1999 года.

Ранее СМИ сообщили, что на счету убийц может быть от 7 до 30 человек: мужчина и женщина якобы не только убивали и ели своих жертв, но и делали из человеческой плоти консервы.