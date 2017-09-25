В ООН обвинили российские спецслужбы в применении пыток в Крыму

В Организации объединенных наций заявили, что «ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась под российской оккупацией», обвинив, в числе прочего, ФСБ в применении пыток к задержанным на полуострове.

«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и по крайней мере одна внесудебная казнь»,- говорится в докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что наиболее пострадавшими оказались противники референдума о присоединении полуострова к России в марте 2014 года, а также другие критики, такие как журналисты, блогеры, активисты гражданского общества, сторонники Меджлиса крымских татар, которое было объявлено экстремистской организацией и запрещено в апреле 2016 года. Под предлогом борьбы с экстремизмом власти РФ в Крыму провели обыски домов, запугали и задержали членов крымско-татарской общины.

В докладе приводятся два случая, задокументированных Управлением ООН по правам человека в 2016 году, когда проукраинские сторонники якобы были вынуждены сотрудниками ФСБ признаться в преступлениях, связанных с терроризмом, в результате пыток с элементами сексуального насилия.

В числе других злоупотреблений авторы доклада отмечают использование принудительного содержания в психиатрической больнице в качестве одной из форм преследования политических оппонентов и по меньшей мере 10 исчезновений, в которых жертвы остаются пропавшими без вести.

Также в докладе поднимается вопрос введения в Крыму российского гражданства, который «оказал большое влияние на жизни многих жителей Крыма».

«Как отмечается в докладе, введение гражданства для жителей оккупированной территории может быть приравнено к принуждению их присягнуть на верность власти, которую они считают враждебной, что запрещено в соответствии с четвертой Женевской Конвенции», - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд раад Аль-Хусейн.

Документ содержит 20 рекомендаций правительству России с настоятельным призывом «уважать свои обязательства как оккупирующей державы» и призывом «эффективно расследовать предполагаемые пытки, похищения и убийства с участием сотрудников сил безопасности и самообороны Крыма».

В Кремле отказались комментировать доклад УВКПЧ, в котором говорится о якобы допущенных в Крыму нарушениях прав человека.

«Я пока не располагаю информацией, ничего не могу об этом сказать», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать этот документ, передает ТАСС.