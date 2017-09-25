Лидер «Христианского государства» оказался судимым за убийство и разбой

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, арестованный за угрозы поджога кинотеатров из-за показов фильма «Матильда», имеет судимость за убийство, разбой и подделку документов, передает РИА Новости.

«Александр Калинин был судим по части 2 статьи 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), по части 3 статьи 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов)», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Калинин вместе с соратниками был задержан 20 сентября по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

23 сентября Таганский суд Москвы арестовал Калинина по подозрению в принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда». Дело заведено по статье о принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения (ч. 2 ст.179 УК РФ).

Один из его соратников сознался в полиции, что поджигал петербургскую студию Учителя и кинотеатр в Ярославле.